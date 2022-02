Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e spiega i loro continui incontri

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Deè pronto a ripartire con la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile su Rai Due. L’ex talento di Amici è stato confermato al timone del divertentissimo show televisivo, che venne presentato anche da Amadeus. Proprio in un’intervista per Gente di lancio del programma televisivo,Deha commentato anche il presuntodicon. L’ex moglie aveva ammesso di aver ricominciato a vedersi con il conduttore televisivo.De, invece, ha smentito ildiDenon sarebbero tornati ...

Advertising

Diregiovani : Spegne ogni speranza dei fan #StefanoDeMartino e, per la prima volta, rompe il silenzio sulle voci che lo vogliono… - zazoomblog : Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Vi dico cosa c’è tra noi” - #Ritorno #fiamma #Stefano… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Belen, confessioni intime su Stefano De Martino: “Infedele, ma a letto siamo sempre andati d’accordo” #alessiamarcuzz… - PasqualeMarro : #StefanoDeMartino rompe il silenzio su #Belen, ma qualcosa non torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

... invece, per questo fine settimana le ormai consuete aperture delle piste Telese e Nino(... confermata la presenza in loco del gruppo di protezione civile di Santoin Aspromonte per l ...Il sindaco del Comune di Santoin Aspromonte ha fatto sapere, infatti, che nella giornata ... Confermare le ormai consuete aperture delle piste Telese e Nino(entrambe fino fino all'...Spettacoli e Cultura - Belen Rodriguez e Stefano De Martino Da giorni si parla di un avvicinamento tra il ballerino e la showgirl argentina, genitori del piccolo Santiago. I due si sono separati tempo ...“Nessun ritorno di fiamma. Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”. Così Stefano De Martino sul presunto ritorno con Belen Rodriguez sul settimanale “Gente”. “Siamo due genitori, abbiamo un ...