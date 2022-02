(Di venerdì 11 febbraio 2022)Tg5,12in seconda serata lodedicato a Vasco Rossi: «, i 70 di12, in seconda serata, su Canale 5, va in onda loTG5 «, i 70 di». A cura di Claudio Fico e realizzato da Susanna Galeazzi, l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun ripercorre l’intensa e luminosa carriera del Rocker di Zocca. 70 anni vissuti intensamente, 70 anni senza limiti, 70 anni senza mai tirarsi indietro e soprattutto senza età. Il ritratto autentico e completo dell’artista più amato e osannato della musica italiana, è al centro del nuovo appuntamento con il programma ...

Advertising

vasco_bot : RT @361_magazine: Speciale Tg5, sabato 12 febbraio: «Rabbia e sogni, i 70 di Vasco!» - 361_magazine : Speciale Tg5, sabato 12 febbraio: «Rabbia e sogni, i 70 di Vasco!» - zazoomblog : Speciale TG5 sabato 12 febbraio: ‘Rabbia e sogni i 70 di Vasco’ - #Speciale #sabato #febbraio: #‘Rabbia - infoitcultura : Speciale TG5, sabato 12 febbraio: ‘Rabbia e sogni, i 70 di Vasco’ - rada_maja : @mauriziocanetta Sabato12/2 speciale tg5 i 70 anni di Vasco ..???? -

Ultime Notizie dalla rete : Speciale Tg5

Su Canale5Prima Pagina , dalle 6 alle 7:56, informa 660.000 spettatori con il 17.9% e... Su Rete4 Sorvegliatoè la scelta di 170.000 spettatori (4.5%). Su La7 TgLa7 informa 111....42 -- ANTICIPAZIONE 19:43 - AVANTI UN ALTRO 19:57 -PRIMA PAGINA 20:00 -20:29 - METEO.30 - STASERA ITALIA 21:20 - ZONA BIANCA 00:52 - SORVEGLIATO- 1 PARTE 01:23 - TGCOM Cine ...Speciale Tg5, sabato 12 febbraio in seconda serata lo speciale dedicato a Vasco Rossi: «Rabbia e sogni, i 70 di Vasco!» Sabato 12 febbraio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 ...Se l’ottava puntata di MasterChef Italia (LO SPECIALE) ha segnato una svolta, a questo punto della gara è impossibile guardarsi indietro né ha senso fare bilanci, ciò che conta è ...