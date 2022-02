Sigfrido Ranucci annuncia querela contro Il Riformista, Il Giornale e Libero (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sigfrido Ranucci passa all’attacco e annuncia querela contro Il Riformista, Il Giornale e Libero: “Pubblicano stralci di audio che è risultato manipolato da due perizie”, ha scritto in un post su Facebook. “L’audio – ha aggiunto – era stato registrato da due emissari di Flavio Tosi con l’intento di bloccare una mia inchiesta. L’allora ex sindaco mi accusò di dossieraggio illecito, di dossier acquistati con fondi neri Rai. Le accuse si rivelarono false, il nastro manipolato e Tosi fu condannato nel 2019 per diffamazione. Oggi Sansonetti e Torchiaro (direttore e giornalista del Riformista, ndr) fanno di più. La manipolazione 2.0. Attribuiscono a quell’audio del 2014 un contesto diverso, una inesistente riunione fatta dal sottoscritto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)passa all’attacco eIl, Il: “Pubblicano stralci di audio che è risultato manipolato da due perizie”, ha scritto in un post su Facebook. “L’audio – ha aggiunto – era stato registrato da due emissari di Flavio Tosi con l’intento di bloccare una mia inchiesta. L’allora ex sindaco mi accusò di dossieraggio illecito, di dossier acquistati con fondi neri Rai. Le accuse si rivelarono false, il nastro manipolato e Tosi fu condannato nel 2019 per diffamazione. Oggi Sansonetti e Torchiaro (direttore e giornalista del, ndr) fanno di più. La manipolazione 2.0. Attribuiscono a quell’audio del 2014 un contesto diverso, una inesistente riunione fatta dal sottoscritto ...

reportrai3 : MILENA GABANELLI DALLA PARTE DI SIGFRIDO RANUCCI: «CONTRO DI LUI ATTACCHI INFAMI, VOGLIONO SPUNTARE REPORT» Il tes… - AzzolinaLucia : #Report fa un’informazione qualificata, competente, indipendente. E spesso scomoda. In una parola fa giornalismo (e… - reportrai3 : Il Riformista presenta come scoop una notizia dimostrata falsa, già passata in giudicato L'audio che riguarda Sigfr… - florastr : ma il sigfrido chi l'ha posto in quel posto là..ah scusate il giro di parole..mi chiedo come Ranucci è capitato a… - Le_Paginedi : RT @reportrai3: MILENA GABANELLI DALLA PARTE DI SIGFRIDO RANUCCI: «CONTRO DI LUI ATTACCHI INFAMI, VOGLIONO SPUNTARE REPORT» Il testo integ… -