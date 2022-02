Seth Rollins: “Il New Day non è per nulla la più grande stable della WWE” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo scorso anno la WWE aveva stilato una classifica sulle migliori stable/tag team della sua storia, e aveva classificato il New Day al primo posto. Questo fatto ha suscitato una domanda da parte di Pat McAfee nel suo show nei confronti dell’ospite Seth Rollins. E “The Freakin” ha tenuto a ricordare cosa ha ottenuto lo Shield e cosa ha ottenuto il New Day. La risposta di Rollins “Oh ma che cavolo, ma vogliamo davvero parlarne? Guarda dov’è Roman Reigns da due anni. Guarda dove è arrivato Mox, cosa sta facendo. Guarda me, parla la mia storia. Ora guarda invece il New Day. Cosa stanno facendo? Sono presenti nel tuo show? Sono la miglior stable di tutti i tempi? Assolutamente no! Roman Reigns sarà nel main event della prima sera di Wrestlemania. Io ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo scorso anno la WWE aveva stilato una classifica sulle migliori/tag teamsua storia, e aveva classificato il New Day al primo posto. Questo fatto ha suscitato una domanda da parte di Pat McAfee nel suo show nei confronti dell’ospite. E “The Freakin” ha tenuto a ricordare cosa ha ottenuto lo Shield e cosa ha ottenuto il New Day. La risposta di“Oh ma che cavolo, ma vogliamo davvero parlarne? Guarda dov’è Roman Reigns da due anni. Guarda dove è arrivato Mox, cosa sta facendo. Guarda me, parla la mia storia. Ora guarda invece il New Day. Cosa stanno facendo? Sono presenti nel tuo show? Sono la migliordi tutti i tempi? Assolutamente no! Roman Reigns sarà nel main eventprima sera di Wrestlemania. Io ...

