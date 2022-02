Serie A: anticipi e posticipi del Napoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi ed i postici per l’ottava e la nona giornata di campionato. Il Napoli gioca con Lazio e Milan. Saranno due partite davvero molto complicate per la formazione allenata da Spalletti che dovrà affrontare prima quella di Sarri e poi quella di Pioli. Insomma un mese di febbraio ed un inizio di marzo davvero duro per il Napoli, chiamato anche a giocare in Europa League con il Barcellona. Napoli: gli anticipi della ottava e nona giornata in Serie A 8a giornata di ritorno Milan-Udinese (25 febbraio ore 18.45) Genoa-Inter (25 febbraio ore 21.00) Salernitana-Bologna (26 febbraio ore 15.00) Empoli-Juventus (26 febbraio ore 18.00) Sassuolo-Fiorentina (26 febbraio ore 20.45) Torino-Cagliari (27 febbraio ore 12.30) Hellas Verona-Venezia ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Lega diA ha reso noti glied i postici per l’ottava e la nona giornata di campionato. Ilgioca con Lazio e Milan. Saranno due partite davvero molto complicate per la formazione allenata da Spalletti che dovrà affrontare prima quella di Sarri e poi quella di Pioli. Insomma un mese di febbraio ed un inizio di marzo davvero duro per il, chiamato anche a giocare in Europa League con il Barcellona.: glidella ottava e nona giornata inA 8a giornata di ritorno Milan-Udinese (25 febbraio ore 18.45) Genoa-Inter (25 febbraio ore 21.00) Salernitana-Bologna (26 febbraio ore 15.00) Empoli-Juventus (26 febbraio ore 18.00) Sassuolo-Fiorentina (26 febbraio ore 20.45) Torino-Cagliari (27 febbraio ore 12.30) Hellas Verona-Venezia ...

