Riforma del Csm | ok del governo Draghi | “Una giustizia con tempi certi | rapida favorisce l’afflusso degli investimenti stranieri” 

"C'è la consapevolezza della necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche: niente tentativi di porre la fiducia, ci vuole un accordo, ci vuole condivisione. E' un provvedimento di portata tale da necessitare questa apertura e questo rispetto del Parlamento. C'è stato l'impegno corale di tutti i ministri a sostenere la Riforma con i propri partiti". Soddisfatto, così il premier Draghi nell'ambito della conferenza stampa indetta per annunciare l'approvazione della Riforma del Csm, raggiunta oggi nel Consiglio dei ministri. Riforma del Csm, Draghi: "E' stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa dalle forze politiche" Come ha spiegato il presidente del Consiglio, "E' stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa, anche grazie alle interazioni della ministra Cartabia ...

