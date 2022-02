Ragazze e Stem, il 54% ama la scienza. Ma ancora pensa che sia «poco adatta» a una donna (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dati diffusi in occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle Ragazze nella scienza: immatricolazioni scientifiche in aumento, ma pesano ancora gli stereotipi di genere Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dati diffusi in occasione della Giornata Internazionale delle donne e dellenella: immatricolazioni scientifiche in aumento, ma pesanogli stereotipi di genere

Advertising

ItalyMFA : La #Farnesina celebra l’importanza delle figure femminili nel mondo della scienza. Eliminazione stereotipi, pregiud… - elenabonetti : In diretta dal Padiglione @ItalyExpo2020 di Dubai, la conferenza “Mind the Stem Gap” in occasione della Giornata in… - SimonaMalpezzi : Rimuovere gli stereotipi secondo i quali le bambine e le ragazze sono meno inclini allo studio delle discipline sci… - sterebattoni : La #scienza deve avere un linguaggio sempre più al femminile. 12mila studentesse stanno partecipando al… - federicobaccini : RT @BarBalcani: Per la Giornata delle #donne e delle ragazze nella #scienza, le storie di Džana Bašic e @SpRialda che dalla #Bosnia raccont… -