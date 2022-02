PSG | guai in arrivo per Donnarumma e Navas | arriva l’ultim’ora

Leggi su goalnews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Il Real Madrid dovrà fare a meno del suo attaccante Karim Benzema per il resto della stagione. L'infortunio alla caviglia, rimediato nella gara di Champions League contro il PSG, ha costretto l'attaccante francese ad uno stop forzato. In sua assenza, il tecnico Carlo Ancelotti è stato costretto a rivedere i piani in vista degli ottavi di finale. Al suo posto con ogni probabilità sarà chiamato in causa Isco.? Vista la partita di Champions League del Paris Saint-Germain contro il Real Madrid, le notizie migliori non saranno su. La prossima settimana sarà la settimana più interessante dell'inizio del 2022. La competizione europea per club sta per tornare, con una delle sfide più promettenti quella tra PSG e Real Madrid. Le due società, sia per ambizione che per storia, tireranno i coltelli l'una contro l'altra in gara. ...