Precipita ascensore a Milano | un operaio morto | il luogo della tragedia

Advertising

1956lia : RT @RaiNews: Stavano lavorando sul tetto di un ascensore di un palazzo in ristrutturazione a Milano, quando la fune si è spezzata, sono pre… - brtcrl : La strage continua. Ora si attendono gli INACCETTABILE dei soliti noti Precipita ascensore, morto operaio e colleg… - infoitinterno : Precipita ascensore, morto operaio e collega ferito gravemente - infoitinterno : Precipita ascensore, muore un operaio. - Agenpress : Milano. Precipita ascensore, muore operaio di 55 anni, un altro ferito gravemente. Pm, omicidio colposo… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita ascensore

E' morto uno dei due operai precipitato nel vano di unin un cantiere edile a Milano, in viale Monza. Un altro operaio e' invece in gravissime condizioni. 11 febbraio 2022... Strakosha verso l'addio: il club guarda in casa Napoli per sostituirlo Infortunio Lozano: la nota ufficiale del Napoli sull'iter riabilitativo CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB, ...E' morto uno dei due operai precipitato nel vano di un ascensore in un cantiere edile a Milano, in viale Monza. Un altro operaio e' invece in gravissime condizioni.17:57Santi patroni nei quartieri di Palermo, decreto di Lorefice blocca nomina arbitraria 17:57Covid19 Sicilia, 5.754 i nuovi casi, 3.251 i guariti e 34 i morti e 342 i positivi dei giorni scorsi ...