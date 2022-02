Perché Draghi e il M5s stanno litigando sui bonus edilizi (e sul superbonus) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quella sui bonus edilizi è "tra le truffe più grandi che questa Repubblica abbia visto". Ad affermarlo è stato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa che si è... Leggi su today (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quella suiè "tra le truffe più grandi che questa Repubblica abbia visto". Ad affermarlo è stato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa che si è...

matteosalvinimi : #Salvini: Al lavoro perché il governo si occupi del caro-bollette con un Dl sostanzioso da almeno 5 miliardi. La pr… - fattoquotidiano : Draghi: “Superbonus? L’edizilia funziona anche senza superbonus. Siamo in questa situazione perché il sistema non p… - borghi_claudio : Probabilmente #hastatoborghi Certo vedere Draghi con lo spread che sale ha un suo perché. - Terrantiga : RT @fattoquotidiano: Draghi: “Superbonus? L’edizilia funziona anche senza superbonus. Siamo in questa situazione perché il sistema non prev… - GiorgioAntonel1 : RT @avantibionda: @notariot1 @Moonlightshad1 Bergamini: consulente comunicazione di Berlusconi, poi vicedirettore marketing RAI, poi Consig… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Draghi Marta, Valentina, Barbara, Chiara: 'La nostra vita per lo Scienza' Perché l'ispirazione non ha un genere e la loro storia può cambiare la vita e il percorso anche di ... Il premier Mario Draghi ha anticipato che mercoledì sarà "con il premio Nobel Giorgio Parisi al ...

In Ucraina soffiano venti di guerra. Gli Usa:'Invasione a breve'. Draghi: 'Se Mosca attacca le sanzioni siano gravi' Draghi sostiene l'opportunità di sanzioni gravi, pur continuando a sperare in un utile dialogo . ... 'I cittadini americani in Ucraina devono partire entro le prossime 24 - 48 ore perché, in caso di ...

