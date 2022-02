Pasquale Bacco, l'ex medico no vax: "Abbiamo dei morti sulla coscienza" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche perché la famiglia gli ha detto che il ragazzo era suo fan: 'Non me lo dicevano con rabbia anzi, e questo mi ha fatto ancora più male'. E ancora: 'Quando ho visto con i miei occhi la realtà, ho ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche perché la famiglia gli ha detto che il ragazzo era suo fan: 'Non me lo dicevano con rabbia anzi, e questo mi ha fatto ancora più male'. E ancora: 'Quando ho visto con i miei occhi la realtà, ho ...

