Oroscopo Branko di Venerdì 11 Febbraio 2022: Gemelli fortunato

L'Oroscopo di Branko per oggi, Febbraio 11 2022

Ariete
Amici dell'Ariete la Luna nel segno vi potrebbe dare l'estro e la furbizia nelle questioni economiche perché in questo campo attualmente avete Mercurio contro.

Toro
Il freddo siberiano che arriva dall'Acquario non alimenta l'ottimismo ma la presenza di tanti influssi alimenta il successo e la possibilità di riuscire. Il Toro è nato per lavorare e decidere da solo ma sempre in compagnia di un caldo amore.

Gemelli
Fortuna e ardire vanno spese insieme, le occasioni propizie non mancano. Mercurio è ottimo, Saturno è un segnale di persone autorevoli. Stesso ardore lo dovete dimostrare in amore.

Cancro
Amici del Cancro, attenti a questo Mercurio in opposizione perché insieme a Plutone va indietro nel tempo. Adesso è necessaria ...

