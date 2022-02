Milano | operai precipitano nel vano di un ascensore | un morto e un ferito grave

Advertising

emergenzavvf : ?? #Milano incidente sul lavoro: due operai sono precipitati nel vano ascensore nel cantiere di un palazzo, a viale… - TgLa7 : #mortilavoro: deceduto uno degli #operai precipitati all'interno del vano ascensore mentre installavano la cabina i… - repubblica : Operai precipitano in vano ascensore a Milano: un morto e un ferito gravissimo - ilgiornale : Un grave incidente sul lavoro è avvenuto a #Milano. Un operaio di 55 anni è morto mentre uno di 26 è rimasto gravem… - BLIND_DATA24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Milano operai

Si sarebbe tranciato il cavo dell'ascensore e per questo i due, uno dei quali è morto mentre l'altro è in gravissime condizioni, sono caduti per 20 metri ... lavoro' della Procura die ...Aperta l'indagine per omicidio colposo Il Pm di turno diIlaria Perinu ha disposto l' ... Glinon erano legati a corde di sicurezza Mentre si attende di chiarire la dinamica, alcuni ...(LaPresse) È morto uno dei due operai precipitato nel vano di un ascensore in un cantiere edile a Milano, in viale Monza. Un altro operaio è invece in gravissime condizioni. Gli operai erano al lavoro ...Griglia Timeline Grafo ...