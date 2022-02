Milano | due operai cadono in un vano ascensore | un morto

(Di venerdì 11 febbraio 2022) INDAGINI IN CORSO 11 febbraio 2022 15:44 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

matteosalvinimi : Milano. Fermano il tram, uno fa le flessioni sui binari, gli altri lanciano pietre e sputi. Non un anno, ma almeno… - Agenzia_Ansa : Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati nel vano ascensore ment… - emergenzavvf : ?? #Milano incidente sul lavoro: due operai sono precipitati nel vano ascensore nel cantiere di un palazzo, a viale… - massidanu : RT @emergenzavvf: ?? #Milano incidente sul lavoro: due operai sono precipitati nel vano ascensore nel cantiere di un palazzo, a viale Monza.… - kiara86769608 : RT @fanpage: Il bilancio del drammatico incidente sul lavoro è di un morto e un ferito grave -

Ultime Notizie dalla rete : Milano due

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ilavoratori sono caduti da un'altezza di circa ... Aperta l'indagine per omicidio colposo Il Pm di turno diIlaria Perinu ha disposto l' ..., precipita un ascensore: morto operaio di 55 anni, grave un collega Un operaio di 55 anni è ... Secondo una prima ricostruzione isi trovavano sul tetto di un ascensore che è precipitato nel ...(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Restano in rosso le principali Borse europee ... La peggiore è Parigi (-0,8%), seguita da Madrid (-0,7%), Londra (-0,2%) e Francoforte (-0,1%). In calo l'oro (-0,4%) a 1.826 ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, in un cantiere di Viale Monza al civico 2, un operaio di 55 anni è deceduto e uno di 26 anni è rimasto gravemente ferito, ...