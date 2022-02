Milan-Sampdoria | la scelta di Pioli | chi giocherà tra Messias e Saelemaekers

Leggi su goalnews

(Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Il nuovo Messia deltitolare contro la! Il ventunenne talento olandese è stato inserito dal tecnico Gattuso nella formazione titolare per l'incontro di domenica contro la, dopo aver vestito la maglia della Primavera rossonera, ha conquistato le attenzioni di tutta Europa grazie alle sue prestazioni con la squadra under 19 dell'Ajax.? Il ballottaggio traè irrisolto, ma c'è un favorito. La gestione del fantacalcio è chiara: non c'è certezza, ma si possono schierare due giocatori. Ci vuole però un sostituto per iniziare a centrocampo: il rischio di non votare, infatti, è sempre alto. A differenza di Leao di sinistra, dove le posizioni di destra vengono effettivamente assegnate giorno ...