Milan, Ibrahimovic ancora a parte: out contro la Sampdoria

Milan, Ibrahimovic si allena ancora a parte: out con la Sampdoria. Lo svedese non ha superato l'infiammazione al tendine Prosegue l'iter di recupero per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ancora alle prese con il problema al tendine d'achille anche oggi si è allenato a parte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti rossonero salterà la sfida del weekend contro la Sampdoria.

