McKennie ancora protagonista: ecco perché il centrocampista è indispensabile (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Juventus ha battuto il Sassuolo grazie a Vlahovic ma, ancora una volta, è stato indispensabile McKennie; scopriamo il perché. Una partita vinta nel finale grazie a Vlahovic, ancora decisivo dopo il gol al Verona; contro il Sassuolo, però, il ruolo da protagonista se lo è preso McKennie. Andiamo a scoprire l’importanza del centrocampista. LaPresseLa Juventus, nonostante qualche fatica di troppo, ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di coppa Italia; una vittoria conquistata nel finale grazie al gol di Vlahovic (con la partecipazione di Ruan) dopo che, nel primo tempo, a Dybala aveva risposto Traore. Miriam Leone, fisico statuario a bordo piscina: un dettaglio manda i fan in delirio All’interno del match, però, ha avuto una grande importanza ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Juventus ha battuto il Sassuolo grazie a Vlahovic ma,una volta, è stato; scopriamo il. Una partita vinta nel finale grazie a Vlahovic,decisivo dopo il gol al Verona; contro il Sassuolo, però, il ruolo dase lo è preso. Andiamo a scoprire l’importanza del. LaPresseLa Juventus, nonostante qualche fatica di troppo, ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di coppa Italia; una vittoria conquistata nel finale grazie al gol di Vlahovic (con la partecipazione di Ruan) dopo che, nel primo tempo, a Dybala aveva risposto Traore. Miriam Leone, fisico statuario a bordo piscina: un dettaglio manda i fan in delirio All’interno del match, però, ha avuto una grande importanza ...

Advertising

alzheimer_dr : Comunque io dopo ieri sono ancora più confuso sul reale valore di Arthur, un'azione salta due avversari e fa un fil… - Furiaceca__ : Ho letto ieri sera alcuni lamentarsi di McKennie cioè è il giocatore che più è andato vicino al gol in 5 occasioni… - LiontiPaolo : @MileTrecarichi Secondo me c è ancora un nodo a centrocampo (ed in particolare dell'interno di sinistra) da risolv… - Sara51068792 : RT @SassuoloUS: 75' | #JuveSassuolo 1?-1? ?? Ancora una grande parata di Gianluca Pegolo! Questa volta su Morata! In precedenza il portiere… - Imperterrito2 : Io invece ho paura che la partita di stasera rafforzi ancora di più la convinzione di Allegri di poter giocare un p… -