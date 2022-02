Matteo Ranieri resta senza corteggiatrici a Uomini e Donne, le ragazze abbandonano lo studio televisivo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Matteo Ranieri si è concentrato a tempo solo su due ragazze. Si tratta di Federica Aversano e Denise Mingiano. Ma, nella puntata dell’11 febbraio, entrambe le corteggiatrici hanno deciso di lasciare lo studio televisivo. Il tronista si trova, quindi, adesso, senza corteggiatrici. Crisi anche tra Daniela e Giovanni, che hanno comunicato, a Uomini e Donne, la fine della loro conoscenza. Daniela spara a zero su Giovanni a Uomini e Donne Una delle coppie più improbabili di quelle che si sono formate all’interno di Uomini e Donne si è rotta. Daniela e Giovanni, che tanto allietavano il pubblico coi loro giochi e le battute che capivano soltanto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022)si è concentrato a tempo solo su due. Si tratta di Federica Aversano e Denise Mingiano. Ma, nella puntata dell’11 febbraio, entrambe lehanno deciso di lasciare lo. Il tronista si trova, quindi, adesso,. Crisi anche tra Daniela e Giovanni, che hanno comunicato, a, la fine della loro conoscenza. Daniela spara a zero su Giovanni aUna delle coppie più improbabili di quelle che si sono formate all’interno disi è rotta. Daniela e Giovanni, che tanto allietavano il pubblico coi loro giochi e le battute che capivano soltanto ...

