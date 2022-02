LIVE Skeleton femminile, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la canadese Rahneva domina! Troppi errori per Margaglio: ritardo pesante (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.53: Straordinaria la manche della canadese Rahneva che riesce a fare la differenza proprio nel finale ed è prima con un vantaggio di 23 centesimi su Zhao 2.51: Anche la russa Tararychenkova perde tantissimo nel finale e si inserisce al settimo posto a 48 centesimi di ritardo da Zhao 2.48: NOOOOOOOOOOO! Errore grave nel finale per Margaglio che era in testa prima dell’ultimo tratto e chiude con 58 centesimi di ritardo, è settima. Miglior tempo di spinta ma tocca per due volte il bordo della pista nel finale e perde tantissimo 2.46: Anche la russa Kanakina perde tanto nel finale su Zhao e chiude al quarto posto a 30 centesimi dalla testa. Ora Margaglio 2.44: Resta in scia alla cinese Zhao la campionessa ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.53: Straordinaria la manche dellache riesce a fare la differenza proprio nel finale ed è prima con un vantaggio di 23 centesimi su Zhao 2.51: Anche la russa Tararychenkova perde tantissimo nel finale e si inserisce al settimo posto a 48 centesimi dida Zhao 2.48: NOOOOOOOOOOO! Errore grave nel finale perche era in testa prima dell’ultimo tratto e chiude con 58 centesimi di, è settima. Miglior tempo di spinta ma tocca per due volte il bordo della pista nel finale e perde tantissimo 2.46: Anche la russa Kanakina perde tanto nel finale su Zhao e chiude al quarto posto a 30 centesimi dalla testa. Ora2.44: Resta in scia alla cinese Zhao la campionessa ...

