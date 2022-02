LIVE Sci di fondo 15 km tc Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Bolshunov-Niskanen, ma occhio ai norvegesi (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.00 Frazione finale di gara impressionante per Klaebo! Suo il miglior tempo al traguardo: 38’32?3, Hyvarinen è secondo a +27?9. 8.59 Primo tempo al traguardo, al momento, per il finlandese Perttu Hyvarinen, 39’00?2, ottima gara per lui. 8.58 De Fabiani settimo anche al km 10.5. 8.56 Giandomenico Salvadori chiude la sua gara in 40’33?2; arrivato al traguardo anche Paolo Ventura, con il tempo finale di 41’12?2. 8.54 Vediamo i migliori 5 tempi al km 6.3: 1 Iivo Niskanen (FIN) 15’44?3 2 Alexander Bolshunov (ROC) +13?4 3 Paal Golberg (NOR) +20?8 4 Ilia Semikov (ROC) +26?0 5 Alexey Chervotkin (ROC) +37?4 8.52 De Fabiani decimo al km 7.5. 8.51 Che recupero di Klaebo su Golberg! Al riferimento precedente (9.3) era in ritardo di 12? dal connazionale; al km 10.5 il miglior tempo è sempre di Golberg, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Frazione finale di gara impressionante per Klaebo! Suo il miglior tempo al traguardo: 38’32?3, Hyvarinen è secondo a +27?9. 8.59 Primo tempo al traguardo, al momento, per il finlandese Perttu Hyvarinen, 39’00?2, ottima gara per lui. 8.58 De Fabiani settimo anche al km 10.5. 8.56 Giandomenico Salvadori chiude la sua gara in 40’33?2; arrivato al traguardo anche Paolo Ventura, con il tempo finale di 41’12?2. 8.54 Vediamo i migliori 5 tempi al km 6.3: 1 Iivo(FIN) 15’44?3 2 Alexander(ROC) +13?4 3 Paal Golberg (NOR) +20?8 4 Ilia Semikov (ROC) +26?0 5 Alexey Chervotkin (ROC) +37?4 8.52 De Fabiani decimo al km 7.5. 8.51 Che recupero di Klaebo su Golberg! Al riferimento precedente (9.3) era in ritardo di 12? dal connazionale; al km 10.5 il miglior tempo è sempre di Golberg, ma ...

