LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Lara Gut-Behrami, Brignone e Curtoni lontane dal podio (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 4.56 La pista semplice e il tracciato veloce non hanno favorito le azzurre. Inoltre la scelta di pettorali piuttosto alti non si è rivelata così azzeccata, ma fa parte del gioco. Sarebbe stato un SuperG perfetto per Sofia Goggia, ma tant'è…Forse avevamo detto la stessa cosa anche ai Mondiali 2021 di Cortina… 4.52 Sono scese le prime 20, ma di fatto la classifica è ormai definitiva: Lara Gut-Behrami (Svizzera) Mirjam Puchner (Austria) +0.22 Michelle Gisin (Svizzera) +0.30 Tamara Tippler (Austria) +0.33 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.43 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.58 Federica Brignone (Italia) +0.66 Cornelia Huetter (Austria) +0.68 Mikaela Shiffrin (Usa) +0.79 Elena Curtoni (Italia) ...

