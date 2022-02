LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziata la gara, subito le migliori! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Sprint DI OGGI 10.02 In pista la favorita n.1, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland: se sparerà con il 100%, sarà quasi impossibile batterla. 10.01 Partita anche la francese Braisaz. 10.00 iniziata la gara con la norvegese Eckhoff: subito un’atleta potenzialmente da medaglia… 9.55 La temperatura dell’aria è di 3 gradi, -9° quella della neve. Vento leggero al momento. 9.48 Sappiamo che Dorothea Wierer non ha un gran feeling con le Olimpiadi ed anche qui a Pechino l’inizio è stato da dimenticare. Serve il click nella testa. Oggi, ad ogni modo, anche il 10/10 non darebbe garanzia di salire sul podio, ma sparare bene è fondamentale anche in vista dell’inseguimento. 9.45 I pettorali di ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 10.02 In pista la favorita n.1, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland: se sparerà con il 100%, sarà quasi impossibile batterla. 10.01 Partita anche la francese Braisaz. 10.00lacon la norvegese Eckhoff:un’atleta potenzialmente da medaglia… 9.55 La temperatura dell’aria è di 3 gradi, -9° quella della neve. Vento leggero al momento. 9.48 Sappiamo che Dorothea Wierer non ha un gran feeling con leed anche qui a Pechino l’inizio è stato da dimenticare. Serve il click nella testa. Oggi, ad ogni modo, anche il 10/10 non darebbenzia di salire sul podio, ma sparare bene è fondamentale anche in vista dell’inseguimento. 9.45 I pettorali di ...

