Largo ai medici pensionati in corsia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sei medici «over 70» offrono il proprio lavoro, senza stipendio, negli ospedali in emergenza Covid. Un gesto straordinario, che il governo dovrebbe accogliere. Un’eccellente notizia. In una lettera alla Repubblica sei primari in pensione (tra cui anche alcuni professori universitari) si mettono a disposizione per lavorare negli ospedali per un biennio senza stipendio, ma solo con l’assegno a cui hanno diritto. «Durante l’emergenza pandemica» scrivono «il pensionamento di tanti medici non sempre prontamente sostituiti da nuove indispensabili assunzioni ha determinato crescenti difficoltà in tutti i settori della medicina, incluse le attività medico-chirurgiche specialistiche. In questa complessa congiuntura siamo numerosi a offrire la nostra disponibilità, esperienza e competenza, rimanendo operativi al nostro posto per altri due ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sei«over 70» offrono il proprio lavoro, senza stipendio, negli ospedali in emergenza Covid. Un gesto straordinario, che il governo dovrebbe accogliere. Un’eccellente notizia. In una lettera alla Repubblica sei primari in pensione (tra cui anche alcuni professori universitari) si mettono a disposizione per lavorare negli ospedali per un biennio senza stipendio, ma solo con l’assegno a cui hanno diritto. «Durante l’emergenza pandemica» scrivono «il pensionamento di tantinon sempre prontamente sostituiti da nuove indispensabili assunzioni ha determinato crescenti difficoltà in tutti i settori dellana, incluse le attività medico-chirurgiche specialistiche. In questa complessa congiuntura siamo numerosi a offrire la nostra disponibilità, esperienza e competenza, rimanendo operativi al nostro posto per altri due ...

