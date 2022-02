Advertising

ilfoglio_it : Peggio dell’attacco di Renzi ai pm c’è l’attacco dell’Anm a Renzi. L'Associazione dei magistrati riconosce la perdi… - fattoquotidiano : Il senso di Renzi per la giustizia: i pm chiedono il processo, lui li denuncia - ilfoglio_it : Il cuore della vicenda giudiziaria che riguarda Renzi ruota attorno alla definizione di ciò che è politico o meno.… - TV7Benevento : Giustizia: Renzi, 'referendum? Se ammessi voterò a favore' - - CarlaGhizzani : RT @PaoloBorg: Nastasi è 'accusato da un ufficiale dei Carabinieri di aver inquinato la scena crimis nell'ambito della morte del dirigente… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Renzi

..., "mette le cose in fila" nella sua ultima e - news... Di cosa siamo accusati? Di aver ... Io credo nellaal punto da affidare a dei giudici un atto circostanziato e preciso. O vogliamo ...Al terzo posto si colloca la titolare della, Marta Cartabia, con 313.794 euro dichiarati ... Enrico Letta, con 621.818 mila euro al terzo posto Matteo, leader di Italia viva, che ha ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Io voto a favore dei referendum sulla giustizia" se verranno ammessi, "ho firmato in nome di Enzo Tortora". Cosi Matteo Renzi a Tg2 Post.Roma, 11 feb. "Nel mio caso io non grido allo scandalo, io faccio delle denunce e mi affido alla giustizia. Io non mi metto a urlare ... Non è la denuncia o la polemica". Così Matteo Renzi a Tg2 Post.