“Fedeltà” | la serie sull’intricato mondo dei sentimenti con Michele Riondino

La serie tratta dal romanzo di Missiroli è disponibile da lunedì 14 febbraio L'ultima novità tutta italiana in casa Netflix è "Fedeltà", serie tv, disponibile dal 14 febbraio su Netflix e tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli. Fedeltà è prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli e Stefano Cipani. La colonna sonora include anche il brano inedito Verosimile interpretato da Arisa e scritto da Stefano Cipani, Arisa e Mario Fanizzi. Protagonisti, Michele Riondino (Carlo Pentecoste) e Lucrezia Guidone (Margherita Verna) e nel cast poi Carolina Sala (Sofia Casadei), Leonardo Pazzagli (Andrea) e Maria Paiato (Anna Verna). La serie è ambientata principalmente a Milano ma c'è anche molto spazio a ...

