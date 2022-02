Fedeltà, la recensione della serie tv con Riondino e Guidone in arrivo su Netflix (Di venerdì 11 febbraio 2022) La recensione di Fedeltà, la sensuale serie tv con Michele Riondino e Lucrezia Guidone in arrivo su Netflix dal 14 febbraio Desiderio e Fedeltà: ma fedeli a chi? Carlo (Michele Riondino) sta terminando a fatica il suo secondo libro e insegna scrittura creativa part-time all’Università. Margherita (Lucrezia Guidone) è un architetto divenuto suo malgrado agente immobiliare. I due sono sposati e ancora innamorati, o almeno così sembrerebbe. Carlo infatti brama la bellezza pura di una delle sue studentesse, Sofia (Carolina Sala). Margherita, dal canto suo, fantastica sul fisioterapista Andrea (Leonardo Pazzagli). Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladi, la sensualetv con Michelee Lucreziainsudal 14 febbraio Desiderio e: ma fedeli a chi? Carlo (Michele) sta terminando a fatica il suo secondo libro e insegna scrittura creativa part-time all’Università. Margherita (Lucrezia) è un architetto divenuto suo malgrado agente immobiliare. I due sono sposati e ancora innamorati, o almeno così sembrerebbe. Carlo infatti brama la bellezza pura di una delle sue studentesse, Sofia (Carolina Sala). Margherita, dal canto suo, fantastica sul fisioterapista Andrea (Leonardo Pazzagli). Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita ...

Advertising

Irene_Silmarien : @paperolibero Fedeltà la puoi vedere il 14 su Netflix, io l'ho vista in anteprima per poter scrivere la recensione.… - Irene_Silmarien : In amore vince chi tradisce? Indossiamo delle maschere e siamo incapaci di trovare noi stessi? La #serieTV #Fedeltà… - Nerdmovieprod : Fedeltà: la recensione della nuova serie italiana di Netflix #fedeltà #italia #netflix #NetflixItalia -