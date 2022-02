Emma | su Instagram la dedica speciale per il fratello Francesco

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 febbraio 2022)è reduce da una splendida performance a Sanremo 2022 dove si è presentata con Ogni volta è così, un brano potente con cui si è piazzata al sesto posto della classifica. Chiuso il sipario su questa 72esima edizione, oltre alla musica e alla bravuta di, si è parlato di lei anche per la vittoria al FantaSanremo, il gioco che ha entusuasmato tantissime persone. Ma non solo, perchéè stata anche al centro di alcuni commenti in merito ai suoi look a cui lei ha risposto con classe. Ora è tempo di pensare agli affetti, che la cantante porta sempre nel cuore e di cui non manca di parlare attraverso i suoi social. Protagonsita di unaè stato il, con cui la cantante ha un bellissimo rapporto., il post per il ...