Delphine Jubillar | ce virulent échange enregistré entre son mari et ses proches qui sème le trouble

Leggi su cityroma

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Plus d’un an est passé depuis la disparition de. Alors que la mère de famille reste introuvable, un enregistrement de son, Cédric, lors d’une conversation avec des, interroge. Dans ce document audio obtenu BFMTV, celui qui a été mis en examen pour meurtre par conjoint, apparaît en colère. Dans ce dernier,en avril 2021, soit quelques semaines avant son incarcération en date du 18 juin, c’est alors que des doutes sur sa potentielle culpabilité est évoqué qu’on peut l’entendre dire : “Y’a pas de soucis ! Aie des doutes, sauf que comme tu peux le voir, y’a pas de preuves donc avant de faire des grands blablabla, on redescend sur terre et on cherche des preuves. Je n’ai rien à cacher, je l’ai déjà dit à ta femme, je n’ai rien à cacher. Je m’en bats les ...