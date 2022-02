Deborah Compagnoni: “Mio fratello? Ancora non mi sembra vero” (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ex campionessa ha parlato della morte del fratello Jacopo Deborah Compagnoni, una delle più grandi campionesse di sci a dicembre ha dovuto affrontare un grave lutto. È infatti venuto a mancare, travolto da una valanga il fratello Jacopo. Già in un’intervista a “Corriere della Sera” aveva parlato di questo dolore e è tornata a esternare i suoi sentimenti a “Verissimo”. “Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato Ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata”. Una tragedia per l’ex azzurra superata da poco per numero ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ex campionessa ha parlato della morte delJacopo, una delle più grandi campionesse di sci a dicembre ha dovuto affrontare un grave lutto. È infatti venuto a mancare, travolto da una valanga ilJacopo. Già in un’intervista a “Corriere della Sera” aveva parlato di questo dolore e è tornata a esternare i suoi sentimenti a “Verissimo”. “Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passatotroppo poco tempo che non mi. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata”. Una tragedia per l’ex azzurra superata da poco per numero ...

