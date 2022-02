Covid Ragusa 2022, 75 morti in 42 giorni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ragusa – Sono 75 i morti per Covid in provincia di Ragusa da inizio 2022. In particolare sono stati registrati 47 decessi nel mese di gennaio e 28 nei primi 11 giorni di febbraio. Tra i decessi molti anziani vaccinati che soffrivano di altre patologie ma anche persone più giovani. Ragusa è prima per numero di decessi, seguita da Scicli e Vittoria e poi da Comiso e Modica. Sicilia in zona gialla da lunedì 14 febbraio 11 febbraio, 5754 nuovi positivi in Sicilia: 463 Ragusa Vittoria: “Va lava i piatti”, il commento sessista al consiglio comunale ai danni di Sara Siggia Ragusa, proroga selezione volontari servizio civile universale: ecco quando scade Ecco i morti da inizio 2022 nei 12 Comuni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022)– Sono 75 iperin provincia dida inizio. In particolare sono stati registrati 47 decessi nel mese di gennaio e 28 nei primi 11di febbraio. Tra i decessi molti anziani vaccinati che soffrivano di altre patologie ma anche persone più giovani.è prima per numero di decessi, seguita da Scicli e Vittoria e poi da Comiso e Modica. Sicilia in zona gialla da lunedì 14 febbraio 11 febbraio, 5754 nuovi positivi in Sicilia: 463Vittoria: “Va lava i piatti”, il commento sessista al consiglio comunale ai danni di Sara Siggia, proroga selezione volontari servizio civile universale: ecco quando scade Ecco ida inizionei 12 Comuni ...

