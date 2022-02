Covid in Toscana: altri 26 morti, oggi 11 febbraio. E 4.512 contagi (807mila da inizio pandemia) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono 26 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 11 febbraio 2022. Si tratta di 17 uomini e 9 donne con età media di 83 anni. Sono invece in evidente calo i nuovi contagiati: 4.512 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono 26 iper coronavirus, in112022. Si tratta di 17 uomini e 9 donne con età media di 83 anni. Sono invece in evidente calo i nuoviati: 4.512 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

COLDIRETTITOSCA : RT @corrierefirenze: #Covid_19 I turisti russi, secondo l’elaborazione dei dati Istat di Coldiretti, sono passati da 221.000 a 29.000 tra… - emmanuelap : RT @CalcioFinanza: #Covid, caso #Vlahovic: le sanzioni previste. A strettissima osservanza di legge è previsto addirittura l'arresto https:… - venti4ore : Coronavirus, 4.512 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 505 casi. I dati Comune per Comune – Livornopress – n… - tifobianconero : RT @CalcioFinanza: #Covid, caso #Vlahovic: le sanzioni previste. A strettissima osservanza di legge è previsto addirittura l'arresto https:… - eppursimuoveva : RT @valy_s: #Covid19 Anche l’Emilia Romagna dà informazioni sull’età dei deceduti. E anche in questo caso, si vede come sia una “pandemia p… -