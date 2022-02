Covid, in calo Rt e incidenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 962 ogni 100mila abitanti (4-10 febbraio) contro 1.362 ogni 100mila abitanti (28 gennaio – 3 febbraio), dati flusso ministero Salute”. E’ quanto riporta il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regina. Nel periodo 19 gennaio 1 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua la discesa dell’settimanale a livello nazionale: 962 ogni 100mila abitanti (4-10 febbraio) contro 1.362 ogni 100mila abitanti (28 gennaio – 3 febbraio), dati flusso ministero Salute”. E’ quanto riporta il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regina. Nel periodo 19 gennaio 1 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

