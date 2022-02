Controlli al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria (Di venerdì 11 febbraio 2022) Controlli stamani al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo disposti con ordinanza del Questore di Ragusa in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. I predetti servizi integrati sono stati attuati in sinergia tra il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.Sono stati controllati numerosi box della struttura e tutto è risultato essere nella norma. “Non è la prima volta che la struttura mercatale viene passata al setaccio dalle forze dell’ordine, – dice Giuseppe Zarba, presidente dell’Associazione dei Concessionari- si tratta di Controlli di routine che ci auspichiamo vengano eseguiti periodicamente per evitare che la struttura sia ‘appetibile’ ad infiltrazioni mafiose che noi vogliamo e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022)stamani aldi, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo disposti con ordinanza del Questore di Ragusa in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. I predetti servizi integrati sono stati attuati in sinergia tra il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.Sono stati controllati numerosi box della struttura e tutto è risultato essere nella norma. “Non è la prima volta che la struttura mercatale viene passata al setaccio dalle forze dell’ordine, – dice Giuseppe Zarba, presidente dell’Associazione dei Concessionari- si tratta didi routine che ci auspichiamo vengano eseguiti periodicamente per evitare che la struttura sia ‘appetibile’ ad infiltrazioni mafiose che noi vogliamo e ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #GiuseppeZarba Controlli al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria - Mandolesi_Giu : Ma infatti diciamo la verità, il problema non è la norma! Soprattutto un istituto ha prima ammazzato il mercato c… - ragusaoggi : #ragusa | Controlli al Mercato Ortofrutticolo: “Si tratta di controlli di routine, è tutto nella norma. Ci auspichi… - radiortm : Controlli Mercato Ortofrutticolo. Zarba: “Controlli di routine' - - nuovaferrara : Non era salamina Igp, sequestrate 1,5 tonnellate. Tolte dal mercato 974 confezioni per un valore di 45mila euro. Il… -