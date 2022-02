Brozovic playmaker è un' invenzione sua | ora Spalletti deve disinnescarlo

Advertising

Non c'è dubbio che sia stata una grande invenzione, un'intuizione straordinaria, di quelle che cambiano la vita e la carriera di un calciatore., a febbraio del 2018, uscì tra i fischi, nella partita con il Bologna. Lui, amareggiato e indispettito, quasi alla fine di un percorso, reagì con un applauso ironico, pieno di amarezza. ......stagione ha pochi eguali in Europa nel ruolo di. CALO FISIOLOGICO - I chilometri macinati finora in mezzo al campo alla fine si sono fatti sentire anche per uno stakonovista come. ...BROZOVIC 7 - Ispiratissimo, non esce mai dai radar dei compagni ... Tatticamente utile quando si abbassa per agire da secondo playmaker. DAL 77' SATRIANO 6 - Vidal lo mette nelle condizioni di dare ...BROZOVIC 6,5 - Anche lui vittima di imprecisioni tecniche ... Non benissimo sui calci piazzati, insolitamente. DAL 66' VIDAL 6 - Playmaker aggiunto al posto di Calha, interpreta il ruolo a modo suo ...