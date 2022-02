Bollette, Manageritalia: aiuti devono andare solo ad aziende e persone in difficoltà (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il rincaro dell’energia ha preso il posto del Covid come principale minaccia alla ripresa economica e alla sopravvivenza e prosperità di aziende e cittadini già economicamente provati dalla pandemia”. E’ quanto afferma Mario Mantovani, presidente di Manageritalia. “Bisogna intervenire -continua- con decisione e urgenza ma, proprio come l’emergenza Covid ha insegnato, non servono aiuti di Stato distribuiti a tutti. Una politica di sussidi indiscriminati, che non discendano da una valutazione della capacità economica e di resilienza dei beneficiari, aggraverebbe in maniera ingiustificata il debito pubblico e potrebbe trasformarsi in un boomerang, fermando la ripresa economica, anziché accelerarla, con conseguenze negative sulla solvibilità del Paese che nel lungo termine sarebbero peggiori di quelle dovute stesso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il rincaro dell’energia ha preso il posto del Covid come principale minaccia alla ripresa economica e alla sopravvivenza e prosperità die cittadini già economicamente provati dalla pandemia”. E’ quanto afferma Mario Mantovani, presidente di. “Bisogna intervenire -continua- con decisione e urgenza ma, proprio come l’emergenza Covid ha insegnato, non servonodi Stato distribuiti a tutti. Una politica di sussidi indiscriminati, che non discendano da una valutazione della capacità economica e di resilienza dei beneficiari, aggraverebbe in maniera ingiustificata il debito pubblico e potrebbe trasformarsi in un boomerang, fermando la ripresa economica, anziché accelerarla, con conseguenze negative sulla solvibilità del Paese che nel lungo termine sarebbero peggiori di quelle dovute stesso ...

Advertising

lifestyleblogit : Bollette, Manageritalia: aiuti devono andare solo ad aziende e persone in difficoltà - - TV7Benevento : Bollette, Manageritalia: aiuti devono andare solo ad aziende e persone in difficoltà - - StraNotizie : Bollette, Manageritalia: aiuti devono andare solo ad aziende e persone in difficoltà -