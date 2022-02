“Alex e Soleil? Scorretti con Delia! Tutto fasullo ed esagerato”, parla ex concorrente del Grande Fratello Vip (Di venerdì 11 febbraio 2022) Patrizia Pellegrino, intervistata tra le pagine del settimanale Vero, ha parlato della sua breve esperienza con il Grande Fratello Vip dicendo la sua in merito alla sua cara amica Miriana Trevisan. L’attrice ha svelato il suo punto di vista pure su Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. “Alex e Soleil? Tutto fasullo ed esagerato”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Patrizia Pellegrino, intervistata tra le pagine del settimanale Vero, hato della sua breve esperienza con ilVip dicendo la sua in merito alla sua cara amica Miriana Trevisan. L’attrice ha svelato il suo punto di vista pure su Delia Duran,Belli eSorge. “ed”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - pinettaro : Podio del GF 1 Delia 2 Soleil 3 Alex Belli Un GF imposto da loro.. #gfvip - dulciesse333 : @Soleil_Alex_ @AXBproduction Già anch'io adoravo quell'Alex in tutte le sue sfaccettature, ora vedo solo un estrane… - annamaugeri : @RobertaZoncoli @Anninafly Io credo che Soleil è stata messa in mezzo. Il teatrino lo hanno messo in piedi Alex e D… - Didi06417800 : IMMAGINO GIÀ TUTTE LE IENE CON ALEX CONTRO SOLEIL ….#gfvip -