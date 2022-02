Zorro The Chronicles verrà rilasciato da Nacon nell’estate 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ passato ormai quasi un anno dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Zorro The Chronicles, un gioco d’azione e di furtività ispirato alla serie animata Zorro: La leggenda. Nella giornata di ieri però Nacon ha rilasciato un trailer di annuncio del gioco, indicando agli utenti l’estate 2022 come finestra di lancio. Alla fine del video è inoltre presente il logo di Stadia, confermando ulteriormente la sua uscita sulla piattaforma di Google. In attesa di ulteriori dettagli vi mostriamo il video di annuncio: https://www.youtube.com/watch?v=3xqqX9dl8Po&t=99sVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Zorro The Chronicles Announcement Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=3xqqX9dl8Po&t=99s) L'articolo proviene da ... Leggi su g-stadia (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ passato ormai quasi un anno dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare diThe, un gioco d’azione e di furtività ispirato alla serie animata: La leggenda. Nella giornata di ieri peròhaun trailer di annuncio del gioco, indicando agli utenti l’estatecome finestra di lancio. Alla fine del video è inoltre presente il logo di Stadia, confermando ulteriormente la sua uscita sulla piattaforma di Google. In attesa di ulteriori dettagli vi mostriamo il video di annuncio: https://www.youtube.com/watch?v=3xqqX9dl8Po&t=99sVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled:TheAnnouncement Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=3xqqX9dl8Po&t=99s) L'articolo proviene da ...

