Vlahovic porta la Juve in semifinale di Coppa Italia | Sassuolo battuto 2-1

E' ancora una volta Dusan Vlahovic a togliere le castagne dal fuoco alla Juventus, in un match che si stava avviando verso i supplementari contro un Sassuolo coriaceo e soprattutto contro un Pegolo che questa sera pareva davvero insuperabile. Alla fine, con un gol 'di forza' del nuovo acquisto al 89', i bianconeri vincono 2-1 e raggiungono la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia. Nel primo tempo il gol di Dybala al 2' era stato seguito dal pari di Traore al 23'. In attacco Allegri schiera ancora Vlahovic dal primo minuto, accanto a Dybala, mentre Morata parte dalla panchina. Il Sassuolo risponde con Berardi e Scamacca. La Juve parte subito forte e al 2' passa in vantaggio con Dybala. I bianconeri sono i padroni del ...

