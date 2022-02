Vaccino, covid e anticorpi: guariti più protetti, ipotesi studio (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il numero di anticorpi anti covid diminuisce sia nei pazienti precedentemente contagiati che nelle persone vaccinate, le prestazioni migliorano però solo per gli anticorpi sviluppati dopo l’infezione e non per quelli post vaccinazione. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Carmit Cohen dello Sheba Medical Center di Ramat Gan, in Israele, e colleghi. Secondo gli esperti, avere all’attivo un contagio covid fornisce potenzialmente una protezione a lungo termine. E potrebbe spiegare perché i guariti sembrano essere meglio ‘equipaggiati’ contro una nuova infezione rispetto a quelli che sono stati solo vaccinati. Gli scienziati hanno anche scoperto che, contrariamente a quanto ci si aspettasse, i pazienti con obesità precedentemente infettati avevano una risposta ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il numero diantidiminuisce sia nei pazienti precedentemente contagiati che nelle persone vaccinate, le prestazioni migliorano però solo per glisviluppati dopo l’infezione e non per quelli post vaccinazione. E’ quanto emerge da unocondotto da Carmit Cohen dello Sheba Medical Center di Ramat Gan, in Israele, e colleghi. Secondo gli esperti, avere all’attivo un contagiofornisce potenzialmente una protezione a lungo termine. E potrebbe spiegare perché isembrano essere meglio ‘equipaggiati’ contro una nuova infezione rispetto a quelli che sono stati solo vaccinati. Gli scienziati hanno anche scoperto che, contrariamente a quanto ci si aspettasse, i pazienti con obesità precedentemente infettati avevano una risposta ...

