Uomini e Donne spoiler registrazione 9 febbraio: Matteo va via, liti furiose (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione, come sempre, si è parlato sia di trono classico sia di quello over. Partendo dal primo, tra gli episodi maggiormente degni di nota c’è stato l’abbandono dello studio di Matteo. Tra gli over, invece, c’è stata una lite molto accesa tra Alessandro e Diego, mentre Gemma ha interrotto la conoscenza con il suo nuovo spasimante. Uomini e Donne anticipazioni: Matteo se ne va Nel corso della registrazione del 9 febbraio di Uomini e Donne, così come ci riporta la pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, ci sono stati tanti momenti concitati. Il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mercoledì 9è stata effettuata una nuovadi. In tale occasione, come sempre, si è parlato sia di trono classico sia di quello over. Partendo dal primo, tra gli episodi maggiormente degni di nota c’è stato l’abbandono dello studio di. Tra gli over, invece, c’è stata una lite molto accesa tra Alessandro e Diego, mentre Gemma ha interrotto la conoscenza con il suo nuovo spasimante.anticipazioni:se ne va Nel corso delladel 9di, così come ci riporta la pagina Instagram “classico e over“, ci sono stati tanti momenti concitati. Il ...

