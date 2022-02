Uomini e Donne: Matteo Ranieri Resta Senza Corteggiatrici! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Duro colpo per Matteo Ranieri nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Il tronista infatti, è rimasto Senza corteggiatrici. Le uniche due che gli erano rimaste, ossia Denise e Federica, non si sono presentate in puntata. Cosa deciderà di fare adesso il nostro Matteo? In attesa di news in merito, si sa invece che Ida e Alessandro continuano la loro conoscenza. Anche per la nostra Gemma ci sono delle novità. Ma ecco quello che è successo nell’ultimissima registrazione di Uomini e Donne! Matteo Ranieri Resta solo! Denise e Federica non si presentano Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne dove l’attenzione era tutta concentrata sul percorso ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Duro colpo pernell’ultima registrazione di. Il tronista infatti, è rimastocorteggiatrici. Le uniche due che gli erano rimaste, ossia Denise e Federica, non si sono presentate in puntata. Cosa deciderà di fare adesso il nostro? In attesa di news in merito, si sa invece che Ida e Alessandro continuano la loro conoscenza. Anche per la nostra Gemma ci sono delle novità. Ma ecco quello che è successo nell’ultimissima registrazione disolo! Denise e Federica non si presentano Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove l’attenzione era tutta concentrata sul percorso ...

