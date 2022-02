Ultime Notizie Roma del 10-02-2022 ore 20:10 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma Daily News radio giornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in caso di contagio in Italia non i morti monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rilevando la settimana 2 e 8 Febbraio rispetto alla precedente una riduzione meno 27,9 % di nuovi casi a fronte di numero di decessi che non accenna a diminuire 2587 contro 2581 il report evidenzia poi che sono in calo anche i casi attualmente positivi le persone in isolamento domiciliare i ricavi con sintomi e le terapie Intensive i nuovi casi settimanali spiega Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione circa 650.000 con una riduzione del 27,9% rispetto alla settimana precedente è una media mobile a 7 giorni che scende da 121741 casi del 2 febbraio a 92.000 774 del 8 Febbraio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022)Daily News radio giornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in caso di contagio in Italia non i morti monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rilevando la settimana 2 e 8 Febbraio rispetto alla precedente una riduzione meno 27,9 % di nuovi casi a fronte di numero di decessi che non accenna a diminuire 2587 contro 2581 il report evidenzia poi che sono in calo anche i casi attualmente positivi le persone in isolamento domiciliare i ricavi con sintomi e le terapie Intensive i nuovi casi settimanali spiega Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione circa 650.000 con una riduzione del 27,9% rispetto alla settimana precedente è una media mobile a 7 giorni che scende da 121741 casi del 2 febbraio a 92.000 774 del 8 Febbraio ...

