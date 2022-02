Travolto e ucciso da un furgone | autista rinviato a giudizio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Era il 26 marzo dello scorso anno quando Salvatore Brancaccio, capostazione dell’Ente Autonomo Volturno di 41 anni, originario di Torre del Greco, perdeva la vita in via Vicinale Ravioncello a Napoli, nello snodo ferroviario di via Botteghelle, mentre si trovava al lavoro, investito da uni cui freni non sarebbero stati correttamente inseriti. Brancaccio, stando alla ricostruzione fatta successivamente, fu costretto a lasciare l’ufficio dove si trovava per favorire un’attività di sanificazione, quando notò che ilfermato all’esterno stava prendendo velocità: nel tentativo di fermarne la corsa per evitare conseguenze drammatiche, furimanendo schiacciato. A quasi un anno dall’incidente il pubblico ministero Mario Canale ha chiesto il rinvio a ...