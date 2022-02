Stefano de Martino è il neomelodico di Belen? Tradimenti ma amore infinito

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non confermano, non smentiscono, si mandano frecciatine, si fanno vedere in giro insieme. Vivono questo nuovo gossip in modo diverso dal solito. Quello che si legge sui giornali non gli interessa più. Sono due persone diverse oggiRodriguez ede. Hanno il loro lavoro a cui pensare, una famiglia e poco importa se tutte le riviste di cronaca rosa parlano di questoche fa dei giri immensi, non finisce mai e ritorna sempre, nonostante le corna. E’ la stessaa confermare che c’è un bel rapporto tra lei e, che si vedono spesso, che escono insieme. E forse non solo perdel piccolo Santiago. Nel gioco de Le Iene, nella prima puntata del 9 febbraio 2022,ha ribadito cose che già sappiamo: ...

Ieri sera durante la prima puntata de Le Iene Belen Rodriguez si è sottoposta al gioco del Passaparolaccia. La showgirl argentina non ha parlato solo dei sui ex - Fabrizio Corona,De, Antonino Spinalbese, Andrea Iannone e Marco Borriello - ma anche di Emma Marrone, Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli. Se per gli ex compagni Belen ha speso solo belle parole, ...Partiamo innanzitutto dai personaggi: Emma Marrone, Marco Borriello,de, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Corona . Il primo nome ...Quello che si legge sui giornali non gli interessa più. Sono due persone diverse oggi Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Hanno il loro lavoro a cui pensare, una famiglia e poco importa se tutte le ...Il secondo personaggio è una donna. Teo domanda: “La conosci di persona?”. “Purtroppo sì - ribatte Belen - Non è un bel vedere…La conosco da 13 anni. Se mi sta simpatica? Per un caz*o. Io non le ho ma ...