Spread Btp - Bund: a 157 punti base a metà giornata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni vira la boa di metà giornata a 157 punti base, dopo un avvio a quota 155. Il rendimento del prodotto del Tesoro è all'1,79%, dopo aver toccato in corso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lotra Btp etedeschi a 10 anni vira la boa dia 157, dopo un avvio a quota 155. Il rendimento del prodotto del Tesoro è all'1,79%, dopo aver toccato in corso di ...

