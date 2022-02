Smart #1 - Primo sguardo alla Suv elettrica

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal prototipo al modello definitivo senza scossoni: per la sua prima Suv, laaveva promesso di mantenere il più possibile gli elementi della Concept #1 ed esce ora allo scoperto con le prime immagini della #1 di serie. La crossover da 4,3 metri è l'opera prima del marchio dopo l'arrivo degli investitori cinesi della Geely e pone le basi per un nuovo modello di business. Aerodinamica curatissima. La #1 sarà solograzie a una piattaforma dedicata e ha già completato molti dei test di sviluppo necessari a validare il prodotto definitivo. Il debutto avverrà nei prossimi mesi sia in Europa sia in Cina, dove sarà prodotta. In attesa di conoscere i dettagli tecnici (si parla di oltre 300 CV e 700 km di autonomia per il modello di punta) possiamo già scoprire alcuni particolari fondamentali: il Cx è pari a 0,29 nonostante le forme da Suv, ...