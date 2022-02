«Si fa qui la seconda dose?» | la frase in codice per avere i falsi Green pass da 300 euro a Napoli

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 febbraio 2022) «Si fa qui la?». Questa è lainche bisognava pronunciare entrando in un negozio dalle parti dell’ospedale San Gennaro di. Poi bastava pagare i 300richiesti e tirare fuori la tessera sanitaria per ottenere unvalido. La storia la racconta oggi il Mattino e parte da un esercizio che si trova dalle parti del centro storico. Un punto di ritrovo tra No vax e dipendenti infedeli del nosocomio, che non sono ancora stati individuati. Ma a differenza delle altre truffe per il vaccino, in questo caso è tutto avvenuto per via informatica. Ovvero prima vengono caricati i dati della tessere sanitarie nel box del San Gennaro. E poi è arrivata l’attestazione della vaccinazione. Un meccanismo che a prima vista ...