Serve una coalizione riformista con Draghi premier anche dopo il ’23, dice Giorgio Gori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima cosa, far crescere il Pd coltivandone l’identità come forza del lavoro, dell’equità e della modernizzazione del Paese. Poi si ricostruisce il centrosinistra. E infine «si dialoga con i 5S, sperando che recuperino un assetto più stabile». È il piano del sindaco di Bergamo Giorgio Gori che, sottolinea nella sua intervista a Repubblica, vorrebbe per il suo partito «una chiara gerarchia delle relazioni». Tradotto: prima che con i pentastellati, il dialogo va fatto con «le diverse forze riformiste. Da lì si parte». Il partito democratico ha bisogno allora di un campo largo, ma in un’altra direzione rispetto a quella seguita finora. Deve piuttosto coinvolgere le forze liberal-democratiche, gli ambientalisti e perfino «i riformisti di centrodestra», che al momento si trovano ingabbiati in una coalizione che non li rappresenta a pieno. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima cosa, far crescere il Pd coltivandone l’identità come forza del lavoro, dell’equità e della modernizzazione del Paese. Poi si ricostruisce il centrosinistra. E infine «si dialoga con i 5S, sperando che recuperino un assetto più stabile». È il piano del sindaco di Bergamoche, sottolinea nella sua intervista a Repubblica, vorrebbe per il suo partito «una chiara gerarchia delle relazioni». Tradotto: prima che con i pentastellati, il dialogo va fatto con «le diverse forze riformiste. Da lì si parte». Il partito democratico ha bisogno allora di un campo largo, ma in un’altra direzione rispetto a quella seguita finora. Deve piuttosto coinvolgere le forze liberal-democratiche, gli ambientalisti e perfino «i riformisti di centrodestra», che al momento si trovano ingabbiati in unache non li rappresenta a pieno. ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Riccardo Molinari: Serve una riconciliazione nazionale che passi dall'abolizione del #greenpass. Le continue stre… - matteosalvinimi : ““Ogni Stato deve dire quanti migranti può accogliere, serve equilibrio, l’Italia è penalizzata. Poi c’è l’Unione E… - capuanogio : #Juventus, adesso devi crederci. Per lo scudetto serve un'impresa più grande di quella del 2015/2016 quando i bianc… - zazoomblog : Serve una coalizione riformista con Draghi premier anche dopo il ’23 dice Giorgio Gori - #Serve #coalizione… - reb_http : RT @sonoaash: immagina non avere una cotta per me cioè amo ma tutto ok?? ti serve una visita dall'oculista??? -