Selvaggia Lucarelli | dopo il non-monologo di Sabrina Ferilli | sui social scrive | “Adesso che il volume è più basso …”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono trascorsi alcuni giorni da quando su Rai 1 è stata trasmessa l’ultima puntata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Proprio l’ultima puntata ha visto come protagonista l’attriceche sul palco del teatro Ariston ha portato un ‘non’ di cui si è tanto parlato in questi giorni. La domanda che in tanti si sono posti è stata la stessa ovvero ‘Chi ha scritto il discorso della?’ . Una domanda alla quale nelle scorse ore è finalmente arrivata una risposta. Ildipiace a tuttiè stata la quinta e ultima co-conduttrice della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il discorso portato sul palco del teatro Ariston dalla celebre attrice romana è davvero ...

Argomenti trattati Chi si cela dietro il monologo presentato da Sabrina Ferilli a Sanremo 2022?: 'Ho scritto io il non monologo alla Ferilli' Sabrina Ferilli e il fuori onda ...Spettacoli e Cultura - Sabrina Ferilli c'era lei. In un postosu Instagram la giornalista infatti scrive: ''Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la ...