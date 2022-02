Sampdoria | Bereszynski | 'Capitan futuro? Sarebbe un onore Sul rinnovo'

Advertising

sampdoria : ?? | OFFICIAL #Bereszynski rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025. - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore. Sensi un fenomeno, ora la Samp volerà' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore, rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo scappar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore, rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo scappar… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore, rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo scappar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Bereszynski

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il terzino dellaha parlato dei suoi obiettivi in blucerchiato Bartosz, terzino dellafresco di rinnovo fino al 2025, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il suo nuovo ...Commenta per primo Concluso il calciomercato, per lasi è aperto il capitolo rinnovi. Il primo è stato quello di Bartosz, il secondo potrebbe, un po' a sorpresa, coinvolgere il suo 'alter ego' sulla fascia, ossia Andrea Conti . Il ...Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, ha parlato nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del difensore polacco che nelle prossime settimane potrebbe ...Il polacco confessa l'impatto shock avuto con il calcio italiano. Ma in seguito è sbocciato l'amore con la Sampdoria, con cui ha appena rinnovato. Bartosz Bereszynski si racconta e guarda al suo ...